Sony rachète la plateforme vidéo Crunchyroll, spécialiste de l'animation japonaise

(Belga) Le géant nippon de l'électronique et de l'industrie du divertissement Sony a annoncé jeudi l'acquisition pour 1,175 milliard de dollars (environ 972 millions d'euros) de la plateforme de streaming vidéo américaine Crunchyroll, spécialisée dans les séries d'animation japonaises.

Sony a conclu un accord en ce sens avec le géant américain des médias et des télécoms AT&T, l'actuel propriétaire de Crunchyroll. Les deux groupes étaient en négociation depuis plusieurs mois sur cette transaction, qui sera réglée en numéraire. Crunchyroll se targue d'avoir l'un des plus grands catalogues d'animation japonaise sous licence au monde. Il propose aussi des mangas et des jeux mobiles. Fondée en 2006, la plateforme a passé cette année la barre des trois millions d'abonnés payants, pour 90 millions d'utilisateurs inscrits au total dans plus de 200 pays et territoires. Sony va ainsi muscler sa présence sur le marché mondial du streaming vidéo, en pleine effervescence. (Belga)