Soudan: 20 morts supplémentaires en raison des inondations

Vingt personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées dimanche à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur une grande partie du Soudan, provoquant d'importantes inondations par endroits, a indiqué dimanche la Défense civile soudanaise.

"Vingt personnes ont trouvé la mort, 13 ont été blessées, 345 maisons ont été détruites ou fortement endommagées tout comme 66 bâtiments publics", a précisé cette source, qui avait déjà fait état jeudi de 10 morts et de plus de 3.300 maisons détruites ou endommagées dans les jours précédents. Depuis fin juillet, au moins 35 personnes sont mortes du fait de ces fortes pluies et plus de 7.000 maisons ont été détruites ou endommagées. La Défense civile a par ailleurs annoncé dimanche avoir envoyé du matériel par hélicoptères pour venir en aide à des mineurs encerclés par les eaux dans l'est du Soudan. De fortes pluies s'abattent généralement sur le Soudan de juin à octobre. Et le pays fait face tous les ans à d'importantes inondations. En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute la saison 400.000 personnes, selon un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) au Soudan.