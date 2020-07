Soudan: découverte de 28 corps d'officiers auteurs d'un coup d'Etat raté en 1990

(Belga) Les corps de 28 officiers de l'armée soudanaise, auteurs d'un coup d'État raté en 1990 contre l'ex-président Omar al-Bechir, ont été découverts dans une fosse commune à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a annoncé jeudi le procureur de la république.

Ces corps ont été localisés après trois semaines de recherches, a précisé dans un communiqué Tajelsier Elhiber. "Après trois semaines de recherches, la fosse commune a été trouvée et des travaux sont en train d'être effectués pour exhumer les corps et des médecins procèdent à des tests pour les identifier", a-t-il indiqué. Ces officiers avaient encerclé le quartier général de l'armée ainsi que plusieurs casernes avant d'être arrêtés et exécutés sommairement. (Belga)