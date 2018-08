Soudan du Sud: Kiir amnistie Machar et d'autres rebelles

(Belga) Le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnistie des rebelles, dont son grand rival Riek Machar, a rapporté jeudi la radio d'Etat.

"Le président Salva Kiir a publié un décret présidentiel (...) amnistiant Riek Machar et d'autres groupes ayant pris les armes contre le gouvernement depuis 2013. Ce décret prend effet en date du 8 août 2018", indique ce texte lu jeudi matin sur la radio d'État Juba. M. Kiir a également renouvelé son appel à ce que ses troupes respectent le cessez-le feu signé en juin avec M. Machar. Cette annonce intervient peu après la signature dimanche à Khartoum d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion, qui doit notamment permettre à Riek Machar de retrouver son poste de vice-président. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit dans ce pays, indépendant du Soudan voisin depuis 2011, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Les négociations, sous l'égide de l'organisation régionale Igad (Autorité intergouvernementale pour le développement), vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Un accord global de paix signé en août 2015 était devenu caduque après une bataille meurtrière en juillet 2016 à Juba entre forces gouvernementales et rebelles, à l'issue de laquelle Riek Machar avait dû partir en exil. (Belga)