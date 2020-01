Soudan du Sud: Kiir gracie 30 personnes, dont Peter Biar Ajak

(Belga) Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié jeudi 30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme Peter Biar Ajak, condamné en juin à deux ans de prison pour espionnage pour avoir donné des interviews à des médias étrangers.

M. Biar, un économiste formé aux États-unis, figure sur la liste de prisonniers graciés en date du 1er janvier par décret présidentiel. Son épouse, Nyathon Hot Mai, a confirmé jeudi soir dans un tweet qu'il avait été libéré. "Mon mari, @AjakPeter, vient enfin d'être libéré par l'intermédiaire d'un décret présidentiel", a-t-elle écrit. Peter Biar Ajak avait été arrêté en juillet 2018, puis détenu pendant huit mois par les services de renseignement, sans être inculpé et avec des contacts limités avec l'extérieur. Ses six coaccusés et lui avaient été inculpés en mars 2019 à la suite d'une émeute en octobre 2018 dans le centre de détention des services de renseignement au cours de laquelle des prisonniers avaient pris en otage des gardiens avant de se rendre. M. Biar, qui préside plusieurs organisations de défense des droits humains et a travaillé pour la Banque mondiale, avait alors réussi à donner une interview à Voice of America, un média financé par le gouvernement américain. Le tribunal avait estimé que cet interview relevait de l'espionnage. (Belga)