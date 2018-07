Soudan du Sud: signature d'un accord "préliminaire" sur le partage du pouvoir

(Belga) Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ont signé mercredi à Khartoum un accord "préliminaire" sur le partage du pouvoir qui, selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, permettra le retour du dirigeant rebelle Riek Machar au poste de premier vice-président.

Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit dans ce pays, indépendant du Soudan depuis 2011, a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. MM. Kiir et Machar sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Ils avaient également convenu le 7 juillet d'un partage du pouvoir mais la signature avait été reportée en raison de divergences. "Le document sur le partage du pouvoir a été signé et porte sur toutes les questions relatives à la période de transition", a indiqué le chef de la diplomatie soudanaise Al-Dirdiry Ahmed, en annonçant cet accord. "Salva Kiir restera le président du Soudan du Sud et Riek Machar sera le premier vice-président", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature dans la capitale du Soudan, où se déroule depuis juin une nouvelle série de pourparlers de paix. "Il y aura quatre autres vice-présidents répartis parmi les autres groupes politiques", a-t-il ajouté. Une question encore à régler est le partage du pouvoir au niveau des régions et des départements. "Les négociations sur cette question vont se poursuivre jusqu'à la conclusion d'un accord", a-t-il assuré. Il a ajouté que certains, au sein de l'opposition, avaient refusé de signer le document mercredi, tout en faisant état de discussions avec ces groupes. Selon ce texte, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres --20 du groupe de Salva Kiir et neuf de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a également annoncé qu'une commission indépendante se chargerait de décider du nombre de provinces du Soudan du Sud. Après ce document préliminaire, l'accord définitif doit être signé le 5 août, a-t-il affirmé. Un accord similaire avait été signé en 2015 mais avait été violé après une bataille meurtrière à l'issue de laquelle Riek Machar était parti en exil. L'ONU a imposé le 13 juillet un embargo sur les armes au Soudan du Sud, alors que les tractations diplomatiques n'avaient pas, en près de cinq ans de conflit, réussi à mettre un terme à la guerre civile. (Belga)