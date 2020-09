Soudan: le Nil entame sa décrue après des inondations records

(Belga) Le Nil a entamé sa décrue après avoir atteint ces dernières semaines un niveau historique provoquant des inondations meurtrières, a indiqué dimanche le ministère soudanais de l'Eau et de l'Irrigation.

Le niveau du fleuve avait atteint le 7 septembre 17,67 mètres, un record absolu depuis un siècle et le début des relevés, avant d'amorcer lentement sa décrue pour atteindre dimanche 17,36 mètres. "Les niveaux de l'eau du Nil baissent dans la plupart des stations de contrôle", a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. De violentes inondations touchent la quasi-totalité du Soudan depuis fin juillet. Elles ont provoqué la mort de 106 personnes et 54 autres ont été blessées, selon le dernier bilan de la défense civile soudanaise. De nombreuses terres agricoles ont par ailleurs été détruites. Plus d'un demi-million de Soudanais sont affectés par les inondations, avaient indiqué jeudi les Nations unies. "Mardi (8 septembre, NDLR), 557.130 personnes étaient affectées par les inondations dans 17 des 18 Etats qui composent le Soudan et les plus touchés sont les régions de Khartoum, du Darfour-Nord (ouest) et de Sennar (est)", notait alors le rapport de bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha). En outre, plus de 100.000 habitations ont été détruites ou endommagées au Soudan, incitant les autorités à déclarer début septembre l'état d'urgence sur tout le territoire et pour une période de trois mois. Selon l'Ocha, les pluies torrentielles accroissent les risques de maladie et entravent les efforts de lutte pour contenir la pandémie de Covid-19.