Soudan: report des négociations avec un groupe rebelle du Sud

(Belga) Le gouvernement de transition au Soudan a ajourné mardi des négociations de paix avec un groupe rebelle du sud du pays non signataire d'un accord de paix conclu l'an dernier, selon des responsables soudanais.

Le pouvoir avait repris fin mai des discussions dans la capitale du Soudan du Sud, Juba, avec le chef du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-Nord), implanté dans les Etats du Kordofan-Sud et du Nil Bleu. En mars, ils avaient signé une "déclaration de principes", devant servir de base à des négociations de paix, prévoyant l'instauration d'un Etat laïc et "l'unification" des forces armées. "Les médiateurs ont décidé d'ajourner (mardi) les négociations directes entre le gouvernement de transition et le SPLM-Nord pour des consultations supplémentaires sur certains contentieux", a déclaré le Conseil souverain soudanais dans un communiqué. Les négociateurs du pouvoir sont retournés à Khartoum, selon le texte. Les deux parties ont signé "un document cadre non final comportant leurs points d'accord et de désaccord", a ajouté la même source sans préciser ces points. Cette semaine, les agences humanitaires des Nations unies ont annoncé avoir obtenu pour la première fois depuis 2011 l'accès aux zones contrôlées par le SPLM-Nord au Kordofan-Sud et au Nil Bleu, où vivent quelque 800.000 personnes qui "luttent et survivent avec très peu ou rien". Le pouvoir, composé de militaires et de civils mis en place après la révolte populaire qui a entraîné en avril 2019 la destitution d'Omar el-Béchir, a fait de la paix avec les rebelles sa priorité. Il a signé en octobre 2020 un accord historique avec plusieurs groupes rebelles. Le SPLM-Nord a, lui, signé un cessez-le-feu séparé, permettant à ses combattants de conserver leurs armes "pour assurer leur propre protection" jusqu'à ce que la Constitution soit amendée pour garantir la séparation de la religion et de l'Etat. (Belga)