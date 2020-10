Soupçons d'espionnage autour de Huawei - Canadiens détenus en Chine: premier accès consulaire depuis des mois, selon Ottawa

(Belga) Ottawa a pu avoir un contact "virtuel", le premier depuis janvier, avec deux de ses ressortissants emprisonnés en Chine, dont le Canada juge la détention "arbitraire", a annoncé samedi le ministère canadien des Affaires étrangères.

L'ambassadeur du Canada en Chine Dominic Barton a obtenu un "accès consulaire virtuel" à Michael Spavor vendredi et à Michael Kovrig samedi, a précisé le ministère dans un communiqué. L'ex-diplomate Michael Kovrig et le consultant Michael Spavor sont emprisonnés en Chine depuis le 10 décembre 2018. Ils ont été inculpés d'espionnage en juin dernier. Le ministère précise que les derniers accès consulaires aux deux hommes remontent au 13 janvier 2020 pour M. Spavor et au 14 janvier pour M. Kovrig. Leur détention est considérée en Occident comme une mesure de rétorsion, après l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei et fille de son fondateur. Mme Meng avait été interpellée en décembre 2018, lors d'une escale à Vancouver, à la demande des Etats-Unis qui l'accusent de fraude bancaire pour avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran et réclament son extradition. (Belga)