SpaceX offre 50 terminaux satellites aux îles Tonga pour les reconnecter au monde

(Belga) SpaceX, l'entreprise astronautique américaine fondée par le milliardaire Elon Musk, a fait don de 50 terminaux satellites aux îles Tonga pour les aider à se reconnecter au monde après l'éruption d'un volcan mi-janvier, a annoncé vendredi l'archipel du Pacifique sud.

SpaceX fournit 50 terminaux à très petite ouverture (VSAT) "et nous examinons comment nous pouvons les utiliser au mieux", a déclaré le Premier ministre tongien Siaosi Sovaleni. Le petit royaume, à la capacité internet réduite, étudie également des offres visant à augmenter sa bande passante, "c'est quelque chose que nous sommes en train de tester en ce moment même", a précisé le dirigeant. Du personnel technique de SpaceX et du gouvernement tongien est en train d'installer l'équipement afin qu'il soit opérationnel dès la semaine prochaine. La puissante éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai le 15 janvier avait généré un tsunami et occasionné la rupture d'un câble de 840 kilomètres reliant Tonga à Fidji. M. Sovaleni a déclaré qu'il s'attendait à ce que les réparations temporaires sur ce câble soient terminées au début de la semaine prochaine. (Belga)