SpaceX: report du lancement de la fusée Falcon Heavy en raison de la météo

La société spatiale américaine SpaceX a reporté à jeudi le premier lancement commercial de sa fusée lourde Falcon Heavy en raison de vents forts en Floride.

"Report de la tentative de lancement de Falcon Heavy d'aujourd'hui; prochaine fenêtre demain, le 11 avril", a tweeté SpaceX.

Plus tôt, le patron de la société Elon Musk avait indiqué que les vents atmosphériques étaient très forts et que le lancement serait reporté si le temps ne s'améliorait pas.

Ce lancement doit être le premier lancement commercial de la fusée lourde, avec un satellite de l'opérateur saoudien Arabsat à bord. Il y a un an, une fusée Falcon Heavy avait réussi son premier vol lors d'un essai sans client, lors duquel elle avait envoyé une Tesla décapotable rouge dans l'espace.

Falcon Heavy doit placer pour cette mission le satellite Arabsat-6A, de six tonnes, en orbite géostationnaire, à 36.000 km de la Terre.

SpaceX a deux fusées opérationnelles: la Falcon 9, qui effectue la plupart des lancements et domine le marché américain (21 lancements en 2018), et la Falcon Heavy, qui comme son nom l'indique sert à lancer des charges utiles beaucoup plus lourdes ou à des orbites plus distantes.

Elle est constituée de l'équivalent de trois fusées Falcon 9, attachées ensemble pour tripler la poussée au décollage. SpaceX tentera de faire réatterrir les trois boosters de la fusée.

Lors du lancement test de février 2018, la charge était la Tesla du patron de SpaceX, Elon Musk, avec un mannequin baptisé Starman à bord (la voiture reste en orbite autour du Soleil, quelque part entre la Terre et Mars).

Depuis, l'armée américaine et des clients privés ont signé des contrats pour des lancements par Falcon Heavy, et la Nasa a évoqué la possibilité de lui confier des missions pour son programme de retour sur la Lune.