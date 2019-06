Spectaculaire glissement de terrain en Chine: une route ensevelie en quelques secondes

Un glissement de terrain dans le comté de Wuping, dans la dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, a englouti plusieurs voitures, faisant un mort.

Jeudi 13 juin, à 16h, un tronçon de route près d'un marché aux légumes a été soudainement enseveli, laissant l'homme coincé dans sa voiture.



Les pompiers locaux sont rapidement intervenus et ont utilisé des excavateurs pour dégager les routes.



Après plus de trois heures de travail, l'homme a été sorti de la boue mais est décédé avant d’avoir pu être hospitalisé.



La cause de ce glissement de terrain fait l’objet d’une enquête.