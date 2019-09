SPECTACULAIRE : le ciel s'illumine au-dessus d'une station de recherche en Antarctique (vidéo)

Une aurore spectaculaire a illuminé le ciel au-dessus de la station de recherche chinoise de Zhongshan, en Antarctique. Les lumières polaires vertes tourbillonnaient et ondulaient, projetant de la lumière sur le sol couvert de glace. Ces images ont été enregistrées par des chercheurs chinois participant à leur 35e mission à la station de recherche de Zhongshan. L’équipe d’expédition chinoise est arrivée en Antarctique en décembre dernier pour effectuer des recherches scientifiques.

Les aurores sont une lumière naturelle principalement observée dans les régions de haute latitude autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Elles sont causées par des perturbations de la magnétosphère par le vent solaire, qui est un flux de particules chargées s'échappant du soleil. Ces perturbations sont parfois suffisamment fortes pour modifier les trajectoires des particules chargées, ce qui les précipite dans la haute atmosphère et émet une lumière de couleur et de complexité variables.