SPECTACULAIRE sauvetage de marins dans une mer déchaînée en Norvège (vidéo)

Le "Eemslift Hendrika" avait lancé un appel de détresse lundi en fin de matinée alors qu'il transportait plusieurs bateaux de moindre taille entre Bremerhaven (Allemagne) et Kolvereid (Norvège), une tempête ayant déplacé une partie de sa cargaison et provoqué une gîte importante. Ensuite victime d'une avarie moteur, il avait été évacué dans des circonstances spectaculaires. L'équipage du cargo néerlandais a été évacué lundi soir par temps orageux. Des images publiées par le Centre norvégien de coordination des opérations de sauvetage ont montré certains des 12 membres d'équipage sautant dans l'océan avant d'être secourus par hélicoptère. D'autres ont été hissés directement du pont. Tous ont été mis en sécurité.

Mais le navire, au large d'Ålesund, risquait de couler, ce qui aurait pu provoquer un déversement de diesel et de mazout de ses réservoirs. Finalement, les autorités maritimes norvégiennes ont réussi à le remorquer dans la nuit de mercredi à jeudi, écartant les risques d'un échouement sur la côte. En raison d'une météo difficile, les opérations de remorquage avaient été repoussées à jeudi, mais le cargo en perdition avait dévié de sa trajectoire et s'est rapproché des côtes mercredi soir, déclenchant sa prise en charge par les autorités maritimes inquiètes d'une possible fuite d'hydrocarbures sur le littoral. "Les câbles de remorquage relient maintenant le bateau en difficulté et les remorqueurs", a indiqué l'Administration côtière norvégienne (Kystverket) sur son site internet tard mercredi. "Le risque d'échouement est écarté".

Ce jeudi matin, le "Eemslift Hendrika" était tracté à une vitesse de 3 noeuds vers le port d'Ålesund (ouest de la Norvège), Kystverket indiquant qu'"aucun problème particulier" n'avait été rencontré pendant la nuit.

Construit en 2015 et immatriculé aux Pays-Bas, l'Eemslift Hendrika de 111,6 mètres (366 pieds) est un navire de transport de yachts, transportant des bateaux plus petits sur son pont, selon Starclass Yacht Transport, basé à Monaco, qui commercialise les services du navire.