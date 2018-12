Sri Lanka: démission du Premier ministre controversé Mahinda Rajapakse

(Belga) Le Premier ministre controversé Mahinda Rajapakse va démissionner, a annoncé vendredi son fils, dernier épisode en date dans la lutte de pouvoir qui paralyse depuis sept semaines le pouvoir au Sri Lanka.

Cette démission doit être effective samedi, selon Namal Rajapakse, qui précise que son père a pris cette décision "pour assurer la stabilité de la nation" et qu'il va rejoindre la coalition formée autour du président Maithripala Sirisena. La Cour d'appel du pays a suspendu début décembre les pouvoirs en tant que Premier ministre de Mahinda Rajapakse, qu'il exerçait depuis le 26 octobre. Le Sri Lanka est plongé dans une grave crise politique depuis la nomination controversée de M. Rajapakse le 26 octobre par le président Sirisena pour remplacer Ranil Wickremesinghe au poste de Premier ministre. Le Premier ministre démis, revendiquant la majorité au Parlement, juge son renvoi anticonstitutionnel. La Cour d'appel avait donné jusqu'au 12 décembre à M. Rajapakse pour qu'il lui fournisse les preuves de sa légitimité et de l'autorité de son gouvernement. Le Parlement l'avait privé de toute possibilité de dépenser des fonds publics, ce qui l'empêche notamment de présenter un budget pour 2019. M. Sirisena a dissout le Parlement en novembre afin d'organiser des élections anticipées mais la Cour suprême a ensuite annulé cette décision et ordonné l'arrêt des préparatifs électoraux. La Cour d'appel se prononçait après avoir été saisie par une majorité de députés arguant que M. Rajapakse restait en poste malgré les deux motions de censure votées depuis le 14 novembre par le Parlement. M. Rajapakse, ancien président, a dirigé le pays d'une poigne de fer une décennie durant avant d'être battu par M. Sirisena, son ancien ministre, à l'élection présidentielle de 2015. (Belga)