Starbucks accélère la fermeture de cafés, verse des milliards aux actionnaires

(Belga) Starbucks a annoncé mardi l'accélération des fermetures de cafés avec 150 prévues dans les douze prochains mois, soit 100 de plus qu'anticipé auparavant, pour faire des économies et a promis de verser 10 milliards de dollars supplémentaires à ses actionnaires.

Le groupe américain, qui a débuté récemment un nouveau chapitre de son histoire avec le départ de son emblématique PDG Howard Schultz, a précisé qu'il allait fermer davantage de cafés qui ne sont pas assez performants dans les marchés où il est omniprésent. Il n'a pas dit si ces fermetures --dont la localisation n'est pas précisée-- allaient entraîner des suppressions d'emplois, expliquant simplement qu'il comptait désormais donner un coup de fouet à l'innovation pour neutraliser la concurrence. Starbucks est pris en étau dans les grandes métropoles par, d'un côté, les cafés haut de gamme et, de l'autre, par les chaînes de restauration rapide comme McDonald's, qui ont étoffé leur offre de petit-déjeuner et vantent les mérites de leurs boissons chaudes. L'entreprise a également anticipé un ralentissement des ouvertures aux Etats-Unis tout en continuant à accélérer sa croissance en Chine, pays représentant 15% de son chiffre d'affaires. "Si des vents contraires qui affectent la demande sont temporaires et que la hausse de nos coûts est conforme aux investissements que nous faisons pour notre avenir, notre performance récente ne reflète pas ce qu'est notre marque et elle n'est tout simplement pas acceptable", a expliqué le PDG Kevin Johnson, cité dans le communiqué. Starbucks table sur une hausse de 1% de ses ventes mondiales à magasins comparables au troisième trimestre en cours, ce qui est en-dessous des attentes des analystes financiers (+3%). Le groupe n'a pas indiqué si les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis affectaient ses résultats. La chaîne aux plus de 28.000 de cafés a par ailleurs indiqué qu'elle allait redistribuer au total 25 milliards de dollars à ses actionnaires sous la forme de rachats de ses propres actions. C'est dix milliards de plus que ce qui avait été annoncé le 2 novembre. Elle a également décidé d'augmenter le dividende trimestriel de 20%. A Wall Street, le titre perdait 1,67% vers 21H40 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance mardi.