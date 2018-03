Stormy Daniels veut faire témoigner Trump et son avocat

Le président américain Donald Trump et Stephanie Clifford, connue sous le nom Stormy Daniels MANDEL NGAN, JOE RAEDLE

L'avocat de l'actrice de films X Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec Donald Trump, a annoncé mercredi vouloir faire témoigner le président américain et son avocat personnel, Michael Cohen, avec qui elle a signé un accord de confidentialité sur cette affaire.

La requête a été déposée mardi soir par Michael Avenatti devant un tribunal fédéral de Los Angeles instruisant la plainte de Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, qui demande l'invalidation de cet accord signé quelques jours avant l'élection présidentielle de 2016.

Il souhaite que le tribunal entende les dépositions de Donald Trump et Michael Cohen pendant deux heures au maximum, afin de déterminer si le milliardaire républicain était au courant de cet accord et s'il y était favorable. Il réclame également la présentation de documents envoyés à MM. Trump et Cohen sur plusieurs sujets ayant trait à l'accord.

Selon Michael Avenatti, qui a diffusé des extraits de la requête sur son compte Twitter, l'accord est frappé de nullité car M. Trump n'a pas apposé sa signature sur le document préparé par M. Cohen. Ce dernier a versé 130.000 dollars à Mme Clifford en échange de son silence et affirme que la somme a été versée depuis son compte personnel, sans que son client ne soit mis dans la confidence.

Michael Avenatti estime également que les déclarations de M. Cohen, qui avait révélé en février l'existence d'un accord de confidentialité et le montant de la somme versée à l'actrice, ont libéré sa cliente de ses obligations.

Une audience est prévue le 30 avril devant le tribunal californien.

Le porte-parole de Michael Cohen, David Schwartz a dénoncé dans un communiqué à la chaîne CBS "un usage irréfléchi du système judiciaire" de la part de M. Avenatti" et une requête "politiquement motivée" contre le président américain.

Selon M. Schwartz, qui est lui-même avocat, l'accord de confidentialité ne nécessitait pas la signature de M. Trump pour être valide puisque Michael Cohen l'a établi en son nom.

La Maison Blanche a affirmé lundi que Donald Trump démentait "fortement et clairement" avoir eu une relation sexuelle avec l'actrice pornographique âgée de 39 ans. La veille, elle avait assuré dans l'émission de CBS 60 Minutes avoir été menacée en 2011 par un inconnu sur un parking de Las Vegas, alors qu'elle se trouvait en compagnie de sa fille.

A cette époque, elle venait de donner une interview au magazine "In Touch", dans laquelle elle affirmait avoir eu une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en juillet 2006.

Ils seraient restés en contact pendant "une bonne partie de 2007", selon Stephanie Clifford.

A l'époque M. Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Leur fils Barron Trump est né en mars 2006.