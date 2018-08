Strasbourg: sept blessés légers par arme à feu dans une rixe

Sept personnes ont été légèrement blessées par arme à feu mercredi soir dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, lors d'un différend opposant deux familles au cours d'une soirée alcoolisée, a-t-on appris jeudi auprès de la préfecture.

"Il y a eu une rixe entre deux familles, une vieille rivalité qui a dégénéré à l'occasion d'une soirée arrosée", a précisé à l'AFP la préfecture du Bas-Rhin.

Vers 20H00, sept personnes ont été légèrement blessées par des tirs d'armes à feu. Six ont été conduites à l'hôpital, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, et une septième a été soignée sur place.

La police, le Service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le Service mobile d'urgence et de réanimation se sont rendus sur place.

"On a récupéré des armes, ce sont plutôt des armes de chasse", a indiqué à l'AFP la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin, précisant que les saisies feraient l'objet d'une expertise.

Les coups de feu ont été échangés sur la voie publique. Les faits se sont déroulés dans un ensemble de maison contiguës occupées par les gens du voyage sédentarisés.

"Ils fêtaient l'anniversaire du patriarche selon nos informations. Des invectives ont été échangées et il semblerait qu'une famille ait pris pour cible une autre famille", a relaté la DDSP.

Six personnes ont été interpellées, selon une source proche de l'enquête et la police, qui a précisé qu'elles étaient âgées de 40 ans à 60 ans.

La sûreté départementale est chargée de l'enquête ouverte pour violences urbaines, a dit la DDSP.