Stress, masque et Covid: les lycéens chinois passent le bac

Près de 12 millions de lycéens chinois passent à partir de mardi l'équivalent du baccalauréat, un examen source de stress immense pour les familles et compliqué cette année par les mesures anti-Covid.

Le "gaokao", ou examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur, est en Chine le concours de toute une vie, surtout pour les plus modestes. La note finale détermine l'entrée ou non à l'université et dans quel établissement.

Seuls les élèves avec un score très élevé peuvent rejoindre les meilleures universités, dans un pays où la concurrence est rude dans l'éducation, les places limitées et la pression familiale importante.

Les candidats qui planchent sur l'édition 2022 sont les premiers à avoir connu leurs trois années de lycée perturbées par la pandémie de Covid-19.

La généralisation des cours en ligne au gré des fermetures inopinées d'établissements a ajouté du stress supplémentaire.

"Ces élèves n'ont pas eu la vie facile", déclare à l'AFP une mère de famille, venue encourager sa progéniture devant un lycée du centre de Pékin.

Avant le début des épreuves mardi, des parents anxieux adressaient à leurs enfants leurs derniers mots d'encouragement, avant de les prendre en photo devant les portes du lycée.

Beaucoup d'élèves revoyaient leurs camarades pour la première fois depuis des semaines, après une flambée épidémique à Pékin qui a conduit à la fermeture des établissements scolaires et des lieux publics à partir de fin avril.

"Au début, ma fille était très contente de ne pas aller en cours", sourit Zhao Dong, un père de famille.

"Mais au fil du temps, suivre des cours devant son ordinateur pendant toute la journée, ça a été assez difficile pour elle", raconte-t-il à l'AFP.

A Pékin comme partout en Chine, les élèves qui passent le "gaokao" doivent porter un masque pendant toute la durée des épreuves. Leur température est par ailleurs contrôlée et un test PCR négatif de moins de 48 heures est exigé.

Tout juste remise de deux mois de confinement, la métropole de Shanghai (Est) a pour sa part retardé d'un mois l'examen.

"Cette génération est entrée au lycée en 2019" juste avant le Covid qui a progressivement gagné le monde début 2020, relève le père de famille, M. Zhao.

Au moment où le virus paralysait la Chine, "ils ont passé tout un semestre à la maison pour leur première année de lycée [...] C'est un peu une +génération pandémie+".