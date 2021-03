Succès du plus grand rodéo de serpents à sonnette des Etats-Unis: "Je m'amuse bien, on reviendra l'année prochaine"

A Sweetwater au Texas, la levée des restrictions dues au Covid a permis à la plus grande foire annuelle du serpent à sonnette des Etats-Unis d’avoir lieu. Et elle a fait le plein d’amateurs pour la plupart non-masqués.

Le principe de la foire ? Capturer le plus de serpents à sonnette possible pour les y vendre, les exposer dans des concours de taille ou de poids, ou encore les tuer et les transformer en aliments ou autres produits. Ils sont consommés sur place même si de nombreux serpents capturés non utilisés sont rejetés vivants dans la nature. "Je pense que c'était en 1986 ou 1987, je ne me souviens plus maintenant. Ils ont apporté près de 8.600 kilos de serpent. On a dû revenir le soir même pour construire d'autres enclos pour les mettre dedans. On continue à faire ça depuis", se rappelle un des bénévoles du début, Louis Torres.









Les bonnes pratiques pour ne pas se faire mordre y sont aussi enseignées. "Dans cette région, on vit vraiment avec eux. Peu importe que vous soyez dans une grande ville ou une petite commune, un jour ou l'autre, vous risquez de croiser l'une de ces créatures, et notre message général est de savoir quoi faire lorsque vous en rencontrez une. Et si nous sommes capables de transmettre ces connaissances à d'autres personnes, et si quelqu'un est sauvé grâce à l'une des choses que nous lui avons enseignées et qu'il a apprises lors de notre événement, alors ce week-end aura été un succès", explique Red Hurd, un bénévole.





Mais ce qui passionne le plus la région, c’est la chasse, comme en témoigne Bo Browning, chasseur de serpents. "C'est la vie de l'ouest du Texas, vous savez. On a des gens qui viennent d'autres villes ou d'autres Etats. On a ce qu'on appelle notre famille de crotales. Des gens qui viennent, et qui reviennent chaque année. Notre famille ne cesse de s'agrandir. Tout le monde dit: ‘Je reviendrai l'année prochaine. Je m'amuse bien, on reviendra l'année prochaine.’"







La foire a également sacré comme chaque année sa Miss charmeuse de serpents.