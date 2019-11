Suicides dans l'Education nationale: 58 en 2018-2019, 11 depuis la rentrée

Durant l'année scolaire 2018-2019, 58 agents de l'Education nationale se sont suicidés, et 11 depuis la rentrée de septembre, selon des chiffres du ministère de l'Education dévoilés pour la première fois mercredi à l'occasion d'une réunion sur les conditions de travail des enseignants.

Ces chiffres ont été annoncés lors d'un CHSCT extraordinaire (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Une réunion organisée à la demande des syndicats, et consacrée à la souffrance au travail à l'école primaire, au collège et au lycée, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, une directrice d'école de Pantin (Seine-saint-Denis).

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, 58 agents de l'Enseignement public se sont donné la mort (37 hommes et 21 femmes) et 11 depuis la rentrée scolaire de septembre (5 hommes, 6 femmes), ont précisé à l'AFP les syndicats Snes-FSU et Unsa.

Le ministère de l'Education a confirmé ces chiffres, rendus publics pour la première fois.

Ils concernent l'ensemble du personnel enseignant et du personnel administratif, soit 992.000 agents.

Le ministère indique que le taux de suicide est de 5,85 cas pour 100.000 personnes. Le taux de suicide moyen en France en 2012 était de 16,7 cas pour 100.000 personnes, selon des données de l'Observatoire national du suicide.

Sur les 58 victimes en 2018-2019, on recense 12 agents non titulaires.

Les mois de novembre, août et septembre représentent un pic des suicides. La tranche d'âge la plus exposée est celle des 45-54 ans, puis celle des 55-64 ans.

"Ces données feront l'objet d'une communication et d'un échange annuels avec les partenaires sociaux", précise le ministère dans un communiqué.

Et "une campagne nationale de recrutement des médecins de prévention sera lancée d'ici la fin de l'année civile", annonce-t-il.