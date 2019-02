Super Bowl: New England-LA Rams, le monument Brady dans le viseur de la jeune garde

Les Etats-Unis retiennent leur souffle avant le Super Bowl, l'événement-phare du calendrier sportif américain, qui propose dimanche (18h30 locales, 23h30 GMT, lundi 00h30 françaises) à Atlanta une opposition de styles et un choc de générations entre New England et les Los Angeles Rams.

Pour la troisième année consécutive, pour la onzième fois dans son histoire, New England, la franchise de la région de Boston incarnée par son emblématique quarterback Tom Brady, va disputer la grande finale de la Ligue nationale de football américain (NFL).

A 41 ans, Brady a rendez-vous une fois de plus avec l'Histoire. Il peut devenir le premier joueur à remporter le Super Bowl à six reprises, un exploit qui pourrait rester unique, tant l'exceptionnelle longévité de sa carrière (19 saisons) dans un sport éprouvant pour les organismes, n'est pas prête d'être répliquée.

Pourtant, celui qui est considéré comme le meilleur quarterback de l'Histoire et qui rêve de jouer jusqu'à ses 45 ans, enfile un costume inhabituel, celui d'outsider. "Personne ne nous attendait en finale après notre saison régulière", rappelle-t-il.

Les Patriots n'ont en effet guère convaincu pendant la saison régulière conclue avec un bilan mitigé de 11 victoires et 5 défaites.

- 17 ans après son premier titre -

Mais depuis le début des play-offs, ils sont irrésistibles et Brady est sans rival, comme ils l'ont montré en finale de conférence face à Kansas City et son prodige Patrick Mahomes qui ont craqué en prolongation (37-31) devant leur public.

"C'est qui je suis au plus profond de moi, gagner fait partie de mon ADN", déclare encore Brady, qui rêve de soulever de nouveau le trophée Vince Lombardi, 17 ans après son premier sacre, en 2002.

Dans cette finale, disputée devant 75.000 spectateurs qui ont dépensé en moyenne plus de 7.000 dollars (environ 6.110 euros) pour un siège dans le futuriste Mercedes-Benz Stadium et devant plus de 100 millions de téléspectateurs, les Patriots partent aux yeux des bookmakers avec un léger avantage pour conquérir un sixième trophée, ce qui en ferait l'équipe la plus titrée, à égalité avec Pittsburgh.

Les Los Angeles Rams n'ont en effet ni l'expérience ni le palmarès de leurs adversaires.

Et pour cause, l'équipe qui a quitté St Louis (Missouri) pour revenir à Los Angeles en 2017, participe à sa quatrième finale et n'en a remporté qu'une seule, à l'issue de la saison 1998-99.

Les Rams détonnent dans le paysage très conservateur de la NFL.

- Un entraîneur de 33 ans -

Ils sont entraînés par un "gamin" de 33 ans qui était encore au lycée quand Bill Belichick, le très respecté coach de New England (66 ans), conduisait les Patriots à leur premier titre en 2002.

Sean McVay va devenir le plus jeune entraîneur à participer au Super Bowl et n'entend pas pour autant changer le style de jeu, spectaculaire et généreux, de son équipe, bien éloigné du réalisme implacable de New England.

"Nous avons le plus grand respect pour les Patriots, mais nous abordons ce match avec l'ambition de le gagner", assure-t-il.

L'atout-maître de Rams, Jared Goff, a 24 ans et le quarterback ne fait aucun complexe.

"Les Patriots ont clairement joué beaucoup plus de grands matches que nous, mais on était aussi inexpérimentés contre La Nouvelle-Orléans et on a gagné ce match", insiste-t-il en référence à la finale NFC, l'équivalent des demi-finales, remportée en prolongation sur le terrain des Saints (26-23).

La clé de cette finale est, comme souvent, entre les mains de Brady.

"C'est un grand quarterback, mais on peut le mettre sous pression, comme n'importe qui d'autre", assure Aaron Donald, considéré comme le meilleur défenseur de NFL et qui sera chargé de plaquer "The Greatest".