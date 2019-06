Super Rugby: les Jaguars décrochent leur première finale

Historique pour le rugby argentin: après avoir écrasé les Brumbies 39 à 7, la franchise des Jaguars jouera sa première finale du Super Rugby, le tournoi des provinces de l'hémisphère sud.

Les Jaguars, qui compte dans ses rangs 90% de l'équipe nationale, affronteront en finale le vainqueur du duel entre les deux meilleures équipes néo-zélandaises, les Canterbury Crusaders et les Wellington Hurricanes, opposés samedi dans l'autre demi-finale.

Vendredi soir devant les 31.000 spectateurs du stade de Velez Sarsfield à Buenos Aires, les Jaguars n'ont jamais été inquiétés par leurs adversaires australiens, deux fois vainqueurs de la compétition.

C'est la première fois depuis leur entrée en lice dans le Super Rugby en 2016, que les Jaguars se qualifient pour la finale.

Ils ont dès la 4e minute bien exploité un cafouillage de la défense des Brumbies. A la suite d'un ballon joué au pied par l'ouvreur Diaz Bonilla dans les 22 mètres adverses, le demi de mêlée Tomas Cubelli s'est joué de trois défenseurs pour aplatir derrière la ligne.

Après une touche et un maul pénétrant, le deuxième ligne Tomas Lavanini a accentué l'avantage en marquant un deuxième essai.

Dominateurs en touche, dans le jeu, en défense, les Jaguars ont cependant concédé un essai en fin de première période, sur la seule action dangereuse des Brumbies.

En deuxième mi-temps, après une percée côté gauche, l'ailier Matias Moroni servait sur un plateau le trois-quart centre Matias Orlando pour un troisième essai argentin, qui redonnait 20 points d'avance aux hommes de Gonzalo Quesada.

A l'heure de jeu, Matias Orlando faisait de nouveau la différence, en perçant la ligne australienne, pour inscrire son second essai du match.

Un cinquième essai, à deux minutes de la sirène, marqué par l'arrière Emiliano Boffelli, scellait le score.

"Avec l'appui du public, c’était grandiose. On le mérite, les joueurs, le staff, on a beaucoup travaillé depuis le début de l’année. Maintenant, on va continuer à prendre du plaisir", a déclaré Guido Petti, qui a chipé en touche deux ballons aux Australiens.

"On a dominé cette rencontre du début à la fin", s'est félicité Matias Orlando, élu joueur du match.

La performance des Argentins démontre que leur pari d'intégrer les compétitions de l'hémisphère Sud porte ses fruits, à trois mois du Mondial au Japon.