Super Rugby: McKenzie meilleur joueur, un seul Crusader dans le XV type

L'ouvreur ou arrière néo-zélandais des Chiefs Damian McKenzie a été désigné meilleur joueur de la saison de Super Rugby, au sein d'un XV type qui ne comprend paradoxalement qu'un seul joueur des Crusaders, qui ont pourtant outrageusement dominé la compétition.

"Aucun joueur n'a battu plus de défenseurs en 2018 que Damian McKenzie, qui figure également dans les 10 meilleurs joueurs concernant les charges, mètres parcourus, percées, passes après contact et implications dans les essais", explique la Sanzar, organisatrice du Championnat, pour justifier ce choix, basé sur un calcul statistique complexe qui attribue des points à chaque action individuelle en fonction de son importance mais aussi du score et de l'instant du match.

McKenzie obtient ainsi le poste d'ouvreur de l'année au détriment de celui des Crusaders Richie Mo'unga, impérial en finale face aux Lions samedi (37-18), ou de celui des Hurricanes Beauden Barrett, N.1 avec les All Blacks.

L'ailier néo-zélandais George Bridge, auteur de 15 essais, est le seul Crusader présent dans l'équipe type, alors que sa formation a régné sur la saison avec seulement deux défaites.

Le talonneur sud-africain Malcolm Marx, auteur de 12 essais, un record pour un avant dans cette compétition, et l'arrière australien Israel Folau figurent aussi dans ce XV idéal au sein duquel les Chiefs, éliminés en quarts de finale, sont bien représentés avec 4 joueurs.

Le XV idéal du Super Rugby 2018: Folau (AUS/Waratahs) - Alaimalo (NZL/Chiefs), Lienert-Brown (NZL/Chiefs), Little (NZL/Sunwolves), G. Bridge (NZL/Crusaders) - (o) McKenzie (NZL/Chiefs), (m) Perenara (NZL/Hurricanes) - J.-L. du Preez (RSA/Sharks), A. Ioane (NZL/Blues), Matera (ARG/Jaguares) - L. de Jager (RSA/Bulls), Retallick (NZL/Chiefs) - T. Tupou (AUS/Reds), Marx (RSA/Lions), Kitschoff (RSA/Stormers)