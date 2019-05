Suppression des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium entre USA, Canada et Mexique

(Belga) Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la suppression des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium avec le Canada et le Mexique, levant ainsi un important obstacle à la ratification de l'accord de libre-échange entre les trois pays.

"Nous venons juste de trouver un accord avec le Canada et le Mexique et nous vendrons nos produits dans ces pays sans imposer de tarifs ou de tarifs majeurs", a dit le locataire de la Maison Blanche. Peu de temps auparavant, un communiqué commun des Etats-Unis et du Canada annonçait un accord pour lever les droits de douane imposés par Washington depuis près d'un an. (Belga)