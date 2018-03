Sur une vidéo, le poseur de bombes du Texas dit qu'il n'a aucun remords

(Belga) L'homme qui a commis une série d'attentats au colis piégé au Texas puis s'est suicidé déclare dans une confession enregistrée qu'il n'a aucun remords et se décrit comme un "psychopathe", a rapporté jeudi un quotidien.

Mark Conditt, 23 ans, était recherché pour cinq explosions de colis piégés qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin, la capitale du Texas, et dans sa région. Il est mort mercredi après avoir fait exploser une bombe dans sa voiture alors qu'il allait être arrêté par la police. La police d'Austin a annoncé mercredi soir que le jeune homme avait laissé un enregistrement vidéo qu'elle a présenté comme une "confession". Mais elle n'a pas rendu cet enregistrement public et n'a pas décrit son contenu, se retranchant derrière l'enquête en cours. Selon le principal quotidien d'Austin, l'American-Statesman, qui se réfère à des sources anonymes informées du contenu de cette vidéo de 25 minutes, Mark Conditt y déclare n'avoir aucun remords et projeter d'autres attentats. "J'aimerais être désolé mais je ne le suis pas", dit-il d'après le quotidien. Il se décrit comme un "psychopathe", déclare qu'il est perturbé depuis l'enfance, et menace de se faire exploser à l'intérieur d'un restaurant McDonald's s'il pense être sur le point d'être arrêté, selon l'American-Statesman. La police d'Austin, sollicitée pour un commentaire sur l'article du journal, n'a pas réagi immédiatement. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer le motif des attentats et d'établir si Conditt avait des complices. La police, qui a interrogé deux colocataires de Mark Conditt, a remis le deuxième en liberté jeudi. Le premier l'avait été mercredi. La police a indiqué qu'aucun des deux n'avait été placé en état d'arrestation. (Belga)