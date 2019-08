Surf et protection des océans au menu des "premières dames" à Biarritz

(Belga) Des "premières dames" du G7 ont consacré lundi leur matinée à l'un des thèmes du sommet, la préservation des océans et de l'eau, après avoir applaudi des démonstrations de surf et de sauvetage en mer par des jeunes pratiquants.

Au cours de cette matinée en bord de plage, l'épouse du président français Brigitte Macron a voulu mettre en valeur des initiatives locales en faveur des océans. Mme Macron, Melania Trump, Akie Abe, épouse du Japonais Shinzo Abe, Cecilia Morel, celle du Chilien Sebastian Piñera, Jenny Morrison, celle du Premier ministre australien Scott Morrison, et les femmes de Donald Tusk, président du Conseil européen, et de David Malpass, celui de la Banque Mondiale, ont rencontré deux championnes du surf. Postées en surplomb de la plage de la Côte des Basques, célèbre "spot" de surf, les "premières dames" ont chaleureusement applaudi quand deux filles ont pris une vague en tandem, debout sur la même planche. Elles ont ensuite écouté des enfants leur expliquer la nécessité de préserver l'océan et la ressource en eau en général, du flocon de neige à la vague de l'océan. (Belga)