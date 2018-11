SWIFT coupe son accès à plusieurs banques iraniennes

(Belga) Le fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisés SWIFT, basé à La Hulpe, a annoncé lundi sa décision de "suspendre" l'accès de certaines banques iraniennes à son réseau après la décision des États-Unis de réimposer des sanctions à l'Iran.

SWIFT avait été appelé dès vendredi par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à exclure de l'accès à ses services les établissements financiers iraniens placés sur liste noire, hormis pour les "transactions humanitaires". "Conformément à sa mission de soutien à la résilience et à l'intégrité du système financier mondial en tant que prestataire de services mondial et neutre, SWIFT suspend l'accès de certaines banques iraniennes à son système de messagerie", a annoncé la société. "Cette mesure, bien que regrettable, a été prise dans l'intérêt de la stabilité et de l'intégrité du système financier mondial dans son ensemble", a expliqué SWIFT. Les services fournis par SWIFT permettent de connecter plus de 11.000 organisations bancaires, infrastructures de marché et entreprises clientes dans plus de 200 pays et territoires, précise la société. "SWIFT ne détient pas de fonds ni ne gère de comptes pour le compte de clients", souligne-t-elle. (Belga)