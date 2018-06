Symbole de la "trash TV", le Jerry Springer Show s'arrête

(Belga) Emission symbole de la "trash TV" (télé poubelle), remplie de jurons, vulgarités et confrontations physiques, le Jerry Springer Show va s'arrêter, après 27 années à l'antenne, au terme de son contrat avec le groupe NBCUniversal, a appris jeudi l'AFP de sources concordantes.

La chaîne américaine CW, co-entreprise entre le groupe CBS et le studio Warner Bros, a pris le relais de NBCUniversal mais n'a pas commandé de nouveaux épisodes de l'émission, a indiqué une porte-parole. Elle diffusera des épisodes déjà tournés et, pour l'essentiel, déjà diffusés, a-t-on indiqué de même source, confirmant une information du site Broadcasting and Cable. Lancé en septembre 1991, The Jerry Springer Show était, au départ, un talk-show classique, orientée sur des sujets de société et sur la vie politique américaine. Avocat et politicien, maire de Cincinnati (Ohio, nord-est) durant un an en 1977, Jerry Springer était à la manoeuvre, dans un style relativement policé. Mais après quelques années, pour améliorer les audiences, ce fils d'immigrés juifs allemands avait radicalement changé le ton de son programme, basculant dans la quête du spectaculaire à tout prix. Dans la majorité des épisodes, des invités venaient parler de leurs problèmes de couple ou de famille, exposer adultère, tromperies et bassesses. Orienté par les soins de Jerry Springer, la discussion se finissait régulièrement en empoignades, les protagonistes étant retenus, ponctuellement seulement, par des agents de sécurité. Chauffé à blanc, le public réagissait au quart de tour, et finissait souvent par scander "Jerry! Jerry!", euphorique. A la fin des années 90, l'émission affichait la meilleure audience des programmes de journée, devant "Oprah", le talk-show incontournable de la présentatrice Oprah Winfrey. Sa popularité était alimentée par quelques épisodes devenus des références, comme une bagarre entre des prostituées et leurs proxénètes ou entre des membres du Ku Klux Klan et des représentants de l'association Jewish Defense League, qualifié de "groupe terroriste" par le FBI. Le Jerry Springer Show a tant marqué la culture populaire anglo-saxonne qu'il a inspiré une comédie musicale, "Jerry Springer: The Opera", jouée avec succès à Londres notamment à partir de 2003. L'émission ne faisait plus autant parler d'elle depuis le début des années 2010 mais était toujours diffusée quotidiennement sur la quasi-totalité du territoire américain. (Belga)