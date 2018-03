Syrie: des milliers de civils fuient l'enclave rebelle dans la Ghouta (AFP)

Plusieurs milliers de civils ont fui jeudi la ville de Hammouriyé et ses environs dans l'enclave rebelle assiégée de la Ghouta orientale vers des zones tenues par le régime syrien, selon des correspondants de l'AFP.

"Des centaines de familles partent à pied, en voiture ou à moto (...) Hammouriyé est désormais quasiment vide", indique un correspondant de l'AFP.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), environ 7.000 civils ont quitté Hammouriyé et ses environs, situés dans la partie sud du fief rebelle, à travers un couloir ouvert par le régime.

Il s'agit du plus grand nombre de civils, selon plusieurs sources concordantes, à quitter ce dernier bastion rebelle aux portes de Damas depuis le début, le 18 février, d'une vaste offensive lancée par le régime ayant tué près de 1.250 civils, dont plus de 250 enfants, et fait plus de 4.800 blessés, selon l'OSDH.

Ce départ massif intervient alors que les forces loyalistes continuent de progresser sur le terrain, après avoir conquis plus de 60% de l'enclave rebelle.

Jeudi, ces forces ont avancé dans Hammouriyé, occupant la moitié est de cette ville, selon l'OSDH.

La progression des troupes a été précédée par des bombardements d'une rare intensité dans la nuit de mercredi à jeudi sur cette zone tenue par Faylaq al-Rahamne, l'un des deux principaux groupes rebelles de l'enclave.

Dans le nord de l'enclave, le groupe Jaich al-Islam qui contrôle Douma, la plus grande ville de l'enclave rebelle, a négocié avec la Russie, par l'intermédiaire des Nations unies, l'évacuation de civils blessés et malades.

En parallèle, un nouveau convoi d'aide humanitaire pour la population de Douma est entré jeudi matin par le point de passage de Wafidine, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).