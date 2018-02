Syrie: frappe de la coalition contre des forces pro-régime

(Belga) La coalition internationale antidjihadiste menée par les Etats-Unis a annoncé mercredi avoir mené une frappe aérienne contre des forces pro-régime qui attaquaient ses alliés des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans la région de Deir Ezzor, dans l'est du pays.

"Des forces pro-régime ont lancé une attaque non provoquée contre un centre de contrôle bien connu des Forces démocratiques syriennes le 7 février", indique un communiqué laconique de la coalition. "Des soldats de la coalition déployés auprès des FDS en mission de conseil, soutien et accompagnement se trouvaient avec leurs partenaires des FDS lors de cette attaque menée à 8 kilomètres à l'est de l'Euphrate, qui marque la zone de désescalade" convenue avec la Russie, ajoute le communiqué. La coalition tente de déloger de la rive est de l'Euphrate les derniers combattants du groupe Etat islamique (EI), avec le soutien des FDS, une coalition de combattants kurdes et arabes. Selon un accord verbal avec Moscou, les chasseurs russes, qui soutiennent le régime du président Bachar al-Assad, sont censés rester sur la rive ouest de l'Euphrate. "Pour défendre les forces de la coalition et leurs alliés, la coalition a mené des frappes contre les agresseurs", poursuit le communiqué qui ne précise pas si l'incident a fait des victimes. La coalition n'indique pas non plus qui sont les agresseurs, le terme "pro-régime" pouvant faire référence aussi bien aux forces pro-gouvernementales syriennes qu'à l'armée russe, avec laquelle les incidents se sont multipliés ces derniers mois, la zone de combat se rétrécissant au fil des victoires militaires contre l'EI. "La coalition reste déterminée à se concentrer sur la lutte contre l'EI dans la vallée de l'Euphrate et affirme son droit non-négociable à l'auto-défense", conclut le communiqué. (Belga)