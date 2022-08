Syrie: l'aéroport d'Alep touché par des frappes israéliennes

(Belga) Plusieurs frappes israéliennes ont visé mercredi l'aéroport d'Alep, dans le nord de la Syrie, et la banlieue de Damas, a indiqué l'agence de presse officielle syrienne Sana, faisant état de dégâts matériels.

"Vers environ 20H00 (17H00 GMT), l'ennemi israélien a tiré des missiles sur l'aéroport international d'Alep, ce qui a causé des dégâts matériels dans l'aéroport", selon Sana. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état de son côté de "trois missiles israéliens" ayant visé des entrepôts qui renferment des armes et munitions des milices iraniennes présentes autour de l'aéroport, et d'"un quatrième missile" tombé dans l'enceinte de l'aéroport. La piste d'envol n'a pas du tout été endommagée, précise l'OSDH, contrairement aux entrepôts. Et l'ONG d'ajouter que des forces russes présentes au sein de l'aéroport d'Alep avaient été informées préalablement de ces frappes, comme en atteste leur état d'alerte 10 minutes avant. Selon l'ONG basée à Londres, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, ces frappes ont déclenché des incendies et des explosions, sans faire de victimes. Plus d'une heure après l'attaque à l'aéroport, l'"ennemi israélien a effectué une attaque aérienne avec plusieurs missiles depuis le lac de Tibériade (...) visant des positions au sud-est de la ville de Damas", a indiqué Sana, mentionnant des dégâts matériels. La défense antiaérienne syrienne a pu intercepter certains missiles, ajoute Sana. Le 25 août, une série de frappes israéliennes contre des positions des milices iraniennes avait fait des victimes dans les environs des villes de Hama et Tartous (centre et ouest), selon l'OSDH. Sana avait mentionné de son côté deux civils blessés dans ces tirs. Ces dernières années, Israël a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, visant des positions du régime ainsi que des forces alliées soutenues par l'Iran et des combattants du mouvement chiite libanais pro-iranien Hezbollah. (Belga)