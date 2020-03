Syrie: la défense antiaérienne confrontée à des "missiles israéliens"

(Belga) La défense aérienne syrienne a fait face à des missiles israéliens dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Sud et le Centre de la Syrie, a rapporté l'agence de presse d'État Sana.

"Notre défense aérienne a fait face à une attaque de missiles israéliens dans le sud-ouest de la province de Qouneitra", dans le Sud de la Syrie, ainsi que dans le Centre du pays, a indiqué Sana dans un communiqué. "A 00H30 jeudi (22H30 GMT mercredi), notre défense aérienne a observé des mouvements d'avions de guerre israéliens (...) plusieurs missiles ont été tirés dans le Centre de la région. Les missiles hostiles ont été immédiatement contrés avec succès, aucun d'entre eux n'a pu atteindre sa cible", selon le communiqué. La province de Qouneitra comprend le plateau du Golan, dont la majeure partie est annexée et occupée par Israël. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un large réseau de sources dans le pays en guerre a indiqué que les frappes visaient deux aéroports militaires dans la province centrale de Homs, ainsi que deux zones dans la province de Qouneitra où des combattants du Hezbollah libanais, allié du régime, sont présents. Mais l'OSDH, basé en Grande-Bretagne a déclaré qu'il n'y avait pas dans l'immédiat de bilan de morts ou de dégâts matériels. Depuis le début du conflit syrien en 2011, Israël a mené des centaines de frappes contre des positions militaires du pouvoir du président syrien Bachar al-Assad, mais aussi contre ses alliés indéfectibles, l'Iran et le Hezbollah libanais, deux grands ennemis de l'État hébreu. Le Hezbollah, appuyé par l'Iran, combat en Syrie au côté du régime depuis 2013. À la mi-février, des frappes imputées à Israël ont tué sept combattants syriens et iraniens dans "le secteur de l'aéroport de Damas", selon l'OSDH. Parmi les victimes figuraient trois soldats syriens et quatre membres des Gardiens de la Révolution iraniens, selon la même source. Déclenchée en mars 2011 avec la répression de manifestations prodémocratie par le régime, la guerre en Syrie n'a eu de cesse de se complexifier au fil des ans. Le conflit a fait plus de 380.000 morts et déplacé des millions de personnes.