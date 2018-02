L'armée turque intensifie ses raids sur l'enclave kurde d'Afrine en Syrie

L'armée turque a intensifié mardi ses raids aériens sur la région kurde d'Afrine dans le nord de la Syrie, plus d'une semaine après le lancement d'une offensive visant à chasser les combattants kurdes de ce secteur frontalier de la Turquie.

L'opération contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), a été lancée le 20 janvier par la Turquie, par ailleurs acteur central des pourparlers sur le conflit en Syrie qui se tiennent à Sotchi en Russie.

L'offensive vient compliquer davantage la recherche d'une solution à la guerre en Syrie dans laquelle sont impliqués de multiples acteurs locaux, régionaux et internationaux, et qui a fait depuis mars 2011 plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.

Malgré les appels à la retenue, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé que l'offensive ne s'arrêterait pas "avant l'élimination de la menace terroriste" à la frontière turque, en allusion aux YPG, considérés comme "terroristes" par Ankara.

En Turquie même, plus de 300 personnes soupçonnées d'avoir fait de la "propagande terroriste" sur les réseaux sociaux contre l'opération militaire ont été arrêtées selon le ministère de l'Intérieur.

Depuis lundi, l'aviation turque a intensifié "ses frappes" sur la région d'Afrine, bordée par la Turquie à l'ouest et au nord, et par des régions contrôlées par des rebelles syriens pro-Ankara au sud et à l'est, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Elle a bombardé plusieurs secteurs, dont ceux de Rajo et Jandairis, dans le nord-ouest et le sud-ouest de l'enclave située dans la province d'Alep, a précisé l'ONG.

- Progression turque -

Les avions turcs ont survolé également la ville même d'Afrine, où un correspondant de l'AFP a pu entendre le bruit des bombardements sur les collines environnantes.

Depuis le début de l'opération, les forces turques et les rebelles syriens qui leur sont alliés ont pris le contrôle de dix localités le long de la frontière, dans l'ouest et le nord d'Afrine, selon l'OSDH.

La Turquie a renforcé ses positions dans le nord-ouest syrien, et un convoi de véhicules militaires turcs cherche actuellement à rejoindre un secteur situé à une quarantaine de km au sud d'Afrine.

Le convoi a été visé par une attaque à la voiture piégée, selon un communiqué de l'armée turque. Un personnel civil a perdu la vie, un soldat turc et un autre personnel civil ont été blessés.

Depuis le 20 janvier, 85 combattants kurdes ont été tués de même que 81 rebelles pro-Ankara, selon l'OSDH. En outre, 67 civils dont 20 enfants ont péri dans les bombardements turcs, a ajouté l'ONG.

L'armée turque nie viser les civils. Elle a affirmé avoir perdu sept soldats dans l'opération.

Evoquée depuis plusieurs mois, l'intervention turque à Afrine a été précipitée par l'annonce par les Etats-Unis de la création d'une "force frontalière" incluant les YPG, et parrainée par la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington.

Les combattants kurdes syriens sont de précieux alliés de Washington dans la lutte en Syrie contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), qui ne contrôlent plus que quelque 5% du territoire après de nombreuses défaites.

- 'Brutal, choquant' -

La Turquie n'a jamais accepté l'autonomie de facto établie par les Kurdes dans le nord syrien à la faveur du conflit, craignant de voir sa propre communauté kurde développer des aspirations similaires.

Elle se dit même déterminée à élargir l'offensive vers l'est, notamment à la ville de Minbej tenue par les Kurdes et où sont stationnées des forces américaines.

Sur un autre front de la guerre, 14 personnes, dont au huit civils ont été tuées mardi dans des frappes aériennes du régime syrien de Bachar al-Assad dans la province d'Idleb (nord-ouest), selon l'OSDH.

La veille, 21 civils ont péri dans des circonstances similaires dans la même province, dont 16 à Saraqeb, selon l'OSDH. Un hôpital à Saraqeb a été touché par deux frappes, selon Médecins sans frontières (MSF).

Une "attaque particulièrement choquante", a dénoncé MSF, indiquant dans un communiqué que l'hôpital recevait "des personnes blessées dans un raid aérien". Le drame "montre la brutalité avec laquelle les centres de santé sont attaqués en Syrie".

Sur le plan politique, la Russie, un alliée du régime syrien, peine à assurer le bon déroulement de la conférence de Sotchi en présence de représentants de la société civile et hommes politiques syriens. Elle a été boudée par les principaux groupes d'opposition, des Kurdes et des Occidentaux.