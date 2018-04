Syrie: le pape réclame la fin de "l'extermination en cours"

Le pape François pour la traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi" de Pâques, le 1er avril 2018 à RomeAndreas SOLARO

Le pape François a réclamé dimanche la fin de "l'extermination en cours" en Syrie et "la réconciliation en Terre Sainte", tout en encourageant le dialogue en cours sur la péninsule coréenne, lors de son message de Pâques avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.

S'exprimant depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, il a demandé "les fruits de la paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin".

La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts et des millions de réfugiés. Elle s'est transformée en un conflit complexe impliquant des belligérants syriens et étrangers, ainsi que des groupes jihadistes.

Il a appelé "tous les responsables politiques et militaires" à ce que "soit mis un terme immédiatement à l’extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et que (soit facilité) l’accès aux aides dont ces frères et soeurs ont un urgent besoin, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés", a déclaré le pape, dans une référence apparente à la Ghouta orientale.

Son message intervient alors que les rebelles syriens ont accepté dimanche selon une ONG d'évacuer la dernière poche qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale, ancien bastion insurgé aux portes de Damas dont la reconquête totale marquerait une victoire retentissante pour Bachar al-Assad.

Le pape François a appelé également "à la réconciliation en Terre Sainte, blessée encore ces jours-ci par des conflits ouverts qui n’épargnent pas les personnes sans défense". Des affrontements entre des manifestants palestiniens de Gaza et des militaires israéliens ont fait vendredi 16 morts, le bilan le plus meurtrier depuis la guerre de 2014.

Il a en outre encouragé dimanche "le dialogue" en cours dans la péninsule coréenne, en pleine période de détente après deux années d'escalade due aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang.

"Que ceux qui ont des responsabilités directes agissent avec sagesse et discernement pour promouvoir le bien du peuple coréen et construire des relations de confiance au sein de la communauté internationale", a-t-il ajouté.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est prononcé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et un sommet intercoréen, troisième du genre après ceux de 2000 et 2007, aura lieu le 27 avril.