Syrie: le président Assad dans une mosquée de Damas pour célébrer l'Aïd

Le président syrien Bachar al-Assad a assisté mercredi dans une mosquée de Damas à la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, ont indiqué ses services.

Le chef de l'Etat s'est rendu dans l'ouest de la capitale, à la mosquée de Hafez al-Assad, du nom de son défunt père à qui il a succédé à la tête du pays, selon des photos publiées par les comptes officiels de la présidence sur les réseaux sociaux.

Il a prié aux côtés de hauts responsables et plusieurs dignitaires religieux, notamment le mufti de Syrie Ahmad Badredine Hassoun. D'autres photos le montrent entouré par des dizaines de fidèles le saluant à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Depuis le déclenchement du conflit, M. Assad quitte très rarement Damas et ses sorties en public sont limitées.

Ces dernières années toutefois, les fêtes religieuses ont été une occasion pour lui d'effectuer des apparitions publiques, parfois en dehors de la capitale, alors que ses forces ont multiplié les reconquêtes territoriales.

En juin 2018, M. Assad s'était rendu dans la ville côtière de Tartous, dans l'ouest du pays, pour assister à la prière de l'Aïd.

Il a également effectué des voyages officiels en Iran et en Russie, les deux alliés indéfectibles de son pouvoir.

La révolte en Syrie contre le pouvoir de Damas s'est transformée en guerre dévastatrice, impliquant une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux. Le conflit a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés.