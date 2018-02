Syrie: Poutine et Erdogan "satisfaits" de la réunion à Sotchi

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont dits mercredi "satisfaits" de la réunion sur la Syrie organisée la veille, a annoncé le Kremlin malgré l'absence de résultat concret.

Les deux dirigeants, qui se sont entretenus au téléphone, "ont exprimé leur satisfaction face aux résultats du Congrès du dialogue national syrien", qui a eu lieu mardi dans la station balnéaire russe de Sotchi à l'initiative de Moscou, Ankara et Téhéran, indique le communiqué.

Ils ont "souligné l'importance de mettre en place les accords obtenus" lors de cette réunion entre représentants de la société civile et politique syrienne, qui "visent à faire avancer de manière efficace le processus du règlement politique en Syrie", selon la même source.

Boudé par les principaux groupes d'opposition syrienne, par les Kurdes furieux de l'offensive turque contre leur enclave d'Afrine et par les Occidentaux, le congrès de Sotchi a réuni surtout des participants affiliés soit au parti Baas au pouvoir, représentant le régime, soit à ses alliés, soit à l'opposition dite "tolérée".

La réunion, qui s'est déroulée dans une ambiance électrique, a abouti essentiellement à des déclarations d'intention, notamment à un accord sur la création d'un comité chargé "de rédiger un projet de réforme constitutionnelle", sans qu'aucune avancée concrète n'ait été annoncée par les organisateurs.

MM. Poutine et Erdogan ont également discuté des questions liées à "la coordination ultérieure des efforts de la Russie et la Turquie en vue d'assurer un fonctionnement stable des zones de désescalade" mises en place en Syrie l'année dernière à l'issue des négociations de paix d'Astana, parrainées par Moscou et Téhéran, alliés de Damas, et Ankara, soutien des rebelles syriens.