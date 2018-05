Syrie: réunion en urgence lundi du Conseil de sécurité de l'ONU

(Belga) Sous l'impulsion de la France, neuf pays membres sur les quinze du Conseil de sécurité ont demandé la réunion en urgence lundi de cette instance après l'attaque chimique présumée commise samedi à Douma en Syrie, a-t-on appris dimanche de sources diplomatiques.

La demande de cette réunion est signée de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Koweït, de la Suède, de la Pologne, du Pérou, des Pays-Bas et de la Côte d'Ivoire, a-t-on précisé de mêmes sources. Il revient à la présidence du Conseil de sécurité, assurée en avril par le Pérou, de confirmer formellement la tenue de cette réunion, vraisemblablement à 19H00 GMT. Les Casques Blancs, des secouristes en zones rebelles, un groupe insurgé ainsi que l'opposition en exil ont accusé le régime syrien d'avoir mené une attaque chimique samedi à Douma, dans la Ghouta orientale proche de Damas, faisant des dizaines de victimes. Le gouvernement syrien et ses soutiens, notamment russe et iranien, ont démenti la responsabilité des forces gouvernementales, tandis que le président américain Donald Trump a dénoncé une "attaque chimique insensée", prévenant qu'il faudra en "payer le prix fort". La France a affirmé dimanche qu'elle assumerait "toutes ses responsabilités" après cette attaque chimique présumée, alors que Paris a plusieurs fois menacé de frapper des objectifs militaires syriens en cas d'usage avéré d'armes chimiques. (Belga)