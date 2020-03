Des méthodes à appliquer en Belgique? À Taïwan, les enfants vont à l'école dans des conditions très particulières (vidéo)

En Asie, de nombreux pays ont fermé les écoles pour empêcher la propagation du coronavirus. Mais à Taiwan, qui apparaît comme un modèle dans la gestion de cette crise, les enfants poursuivent leur vie scolaire, avec des mesures sanitaires renforcées.



Dans les écoles primaires de Taipei, la capitale de l’île, les élèves doivent désinfecter leurs chaussures et leurs mains à l’entrée. Toutes les portes de l’école sont désinfectées régulièrement, ainsi que les bureaux et les sols. Après les cours, des lampes à ultraviolets sont allumées pour tuer les bactéries, raconte la directrice d’école Li Chung-Hui.



Chaque enfant reçoit une sorte de cloison en jaune à installer autour de son bureau ou de la table où il prend son repas. Chacune de ces cloisons coûte 1,50 euros. "On a moins de chance de disperser notre salive sur les autres. Comme ça, on est infecté moins facilement", explique Hsiao Li-kai, 7 ans.



Alors que sa proximité avec la Chine l’exposait particulièrement au coronavirus, Taïwan est un des pays qui tire son épingle du jeu dans la lutte contre l’épidémie. Forte de son expérience du SRAS [syndrome respiratoire aigu sévère] en 2003, les autorités ont pris très vite des mesures de détection et de traçabilité.