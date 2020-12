Taïwan: premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril

(Belga) Taïwan a recensé mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination et constitue un revers pour une île érigée jusqu'alors en exemple.

Les autorités sanitaires taïwanaises ont précisé qu'une trentenaire avait été testée positive. Elle avait été en contact avec un "pilote étranger" qui travaillait pour une compagnie taïwanaise et qui était porteur du virus. "Son cas a été confirmé aujourd'hui", a précisé dans un communiqué le Centre pour le contrôle des maladies. Taïwan, qui avait pris très tôt la décision de fermer ses frontières et de mettre en place un régime de quarantaine très stricte, a enregistré seulement 770 cas de coronavirus, et sept décès ont été attribués au Covid-19. Depuis le 12 avril, tous les nouveaux cas de coronavirus recensés sur l'île étaient des cas importés. L'immense majorité des personnes arrivant à Taïwan doit oberver une quarantaine de deux semaines et se faire tester négatives, ce qui, jusqu'à mardi, avait permis d'empêcher les porteurs du virus de le transmettre à la population locale. Les pilotes, en revanche, ne sont tenus de faire qu'une quarantaine de trois jours, ou une quarantaine à domicile, quand ils rentrent de l'étranger. (Belga)