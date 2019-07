Taïwan se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Danas

(Belga) Taïwan se préparait mercredi à l'arrivée de la tempête tropicale Danas, dont les pluies intenses devraient s'abattre jeudi sur l'île du sud-est asiatique.

Douze heures après avoir émis une alerte concernant la navigation en mer, le bureau central de météorologie de Taïwan a lancé un avertissement pour l'intérieur des terres, alors que Danas se rapproche des côtes. La tempête, située actuellement à 470 kilomètres au sud-est de l'île, se déplace à une vitesse de 18 km/h en direction du nord-ouest. À cette allure, Danas ne sera plus qu'à 140 kilomètres de la péninsule de Hengchun, dans le sud de Taïwan, jeudi matin, selon les prévisions du bureau. Le service de ferry qui relie l'île de Ludao à Taïwan devrait être suspendu mercredi soir et le rester durant toute la journée de jeudi. Plus de 2.000 touristes ont déjà été évacués de l'Île verte vers la ville de Taitung, sur la côte est de Taïwan. Les autorités ont appelé les habitants des zones côtières proches du niveau de la mer à se montrer vigilants car Danas pourrait provoquer des inondations. La tempête tropicale devrait également toucher le nord des Philippines mercredi et jeudi.