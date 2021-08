Talibans au pouvoir en Afghanistan - Biden loue "l'extraordinaire succès" de la mission d'évacuation d'Afghanistan

(Belga) Joe Biden a salué mardi "l'extraordinaire succès" de la mission d'évacuation des Américains et de leurs alliés depuis l'Afghanistan, lors d'un discours solennel à la Maison Blanche sur la fin de la plus longue guerre des Etats-Unis.

"Aucun pays n'a jamais rien réalisé de comparable dans toute l'Histoire", a déclaré le président américain. "L'extraordinaire succès de cette mission est dû au talent incroyable, à la bravoure et au courage altruiste de l'armée américaine, de nos diplomates et de nos professionnels du renseignement." Les Etats-Unis restent déterminés à évacuer les Américains restant en Afghanistan, dont le nombre est évalué entre 100 et 200, a-t-il assuré. (Belga)