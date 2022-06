Talibans au pouvoir en Afghanistan - Des talibans négocient avec les Etats-Unis le déblocage de fonds pour l'Afghanistan

(Belga) Une délégation de talibans au pouvoir en Afghanistan est arrivée mercredi au Qatar pour discuter avec les Etats-Unis d'un mécanisme permettant de débloquer des fonds après un séisme meurtrier dans leur pays, Washington cherchant à s'assurer qu'ils sont utilisés à des fins humanitaires.

Le ministre taliban des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, est venu à Doha avec des responsables du ministère des Finances et de la banque centrale pour négocier avec le représentant spécial des Etats-Unis pour l'Afghanistan, Tom West, a indiqué sur Twitter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères des talibans, Hafiz Zia Ahmed. Après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, Washington a saisi en février 7 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane déposés aux Etats-Unis. Joe Biden souhaitait que la moitié de cette somme soit réservée à l'indemnisation des familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et l'autre moitié à de l'aide humanitaire à l'Afghanistan, mais versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans. Or le pays, déjà touché par une crise économique sévère, a été frappé la semaine dernière par un séisme d'une magnitude de 5,9 dans l'est du pays, faisant plus de 1.000 morts et des milliers de sans abri. "Nous travaillons ardemment afin de résoudre des questions difficiles sur l'utilisation de ces fonds pour nous assurer qu'ils bénéficient au peuple afghan et non aux talibans", a déclaré la semaine dernière Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison Blanche. Un membre du conseil d'administration de la Banque centrale d'Afghanistan a confirmé mercredi à l'AFP que des négociations étaient en cours mais a prévenu que cela pourrait prendre encore un peu de temps. Le département d'Etat américain n'avait pas dans l'immédiat confirmé la tenue de négociations. (Belga)