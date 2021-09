Talibans au pouvoir en Afghanistan - Pourparlers entre les Nations unies et les Talibans à Kaboul à propos d'aide humanitaire

(Belga) Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths s'est entretenu dimanche de la catastrophe humanitaire imminente en Afghanistan avec le leader et cofondateur des talibans, Abdul Ghani Baradar. Cet homme politique expérimenté est le plus souvent mentionné comme le chef du prochain gouvernement dirigé par le mouvement fondamentaliste.

A Kaboul, M. Griffiths a souligné la volonté de la communauté internationale de fournir à l'Afghanistan une aide impartiale pour les millions d'Afghans dans le besoin, selon la communication de l'ONU depuis New York. Le diplomate a appelé les talibans à respecter les droits des femmes et des minorités. D'après les Nations unies, la partie afghane a donné l'assurance que les travailleurs humanitaires ne seraient pas entravés et que les fournitures de secours seraient autorisées à passer librement. D'autres pourparlers sont prévus dans les prochains jours. L'ONU organise un sommet sur l'Afghanistan à Genève le 13 septembre avec pour objectif d'éviter une catastrophe humanitaire. La moitié des 36 millions d'Afghans dépendent de l'aide pour survivre. (Belga)