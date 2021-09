Talibans au pouvoir en Afghanistan - Tous les sportifs olympiques sont "hors du pays", assure le CIO

(Belga) Tous les participants afghans aux Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo sont "hors du pays", ainsi que deux sportifs visant une qualification aux JO d'hiver de Pékin, a indiqué mercredi le patron du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

"Dès la journée de clôture" des Jeux de Tokyo, le 8 août, le CIO a été saisi "des graves inquiétudes" du comité olympique afghan "à propos de l'évolution de la situation politique et militaire", avec le retour au pouvoir des talibans, a expliqué M. Bach à la presse. Selon le dirigeant allemand, l'instance olympique a alors travaillé avec les comités nationaux et les fédérations internationales pour "aider" le monde sportif afghan, en particulier "les femmes et jeunes filles" qui semblaient les plus menacées par le nouveau pouvoir. "Résultat de nos efforts, tous les Afghans qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques sont hors du pays. Deux pratiquants de sports d'hiver sont également partis et continuent de s'entraîner, en espérant se qualifier pour les JO 2022 de Pékin", a-t-il poursuivi. Plus largement, "un nombre significatif de membres de la communauté olympique d'Afghanistan (intégrant les familles et les officiels, ndlr) ont reçu des visas humanitaires et pu quitter le pays", a ajouté M. Bach, évoquant ensuite "une centaine" de personnes. Il a promis que le CIO "continuerait à assister" les membres du monde olympique restés en Afghanistan pour qu'ils obtiennent à leur tour un visa, et prolongerait les bourses accordées aux sportifs "pour qu'ils continuent à s'entraîner". Côté officiels, le comité olympique afghan "reste le seul reconnu" par le CIO, a-t-il indiqué, ainsi que ses membres "élus en avril 2018". (Belga)