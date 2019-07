(Belga) Des responsables afghans et des talibans vont se rencontrer dimanche au Qatar pour tenter une nouvelle fois de parvenir à un règlement politique et mettre fin à la présence militaire américaine, ont annoncé lundi des responsables allemands et américains.

L'Allemagne, qui co-organise les discussions avec le Qatar, a indiqué que tous les Afghans présents seraient là "en leur qualité personnelle et sur un pied d'égalité". (Belga)