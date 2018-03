Tanzanie: au moins 24 morts et 10 blessés dans un accident de la route

(Belga) Au moins 24 personnes ont été tuées et 10 blessées dans un accident de la route survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans le district de Mkuranga, à l'est de la capitale économique Dar es Salaam, apprend-on dimanche de sources concordantes.

"Un minibus de transport en commun est entré en collision avec un camion à Mparanga, dans le district de Mkuranga. Nous avons pu compter 24 morts et 10 blessés", a indiqué à l'AFP John Nyoni, témoin de l'accident, joint au téléphone. Le même bilan a été donné par la presse locale, notamment le quotidien Mwananchi, qui cite le commandant local de la police Mohamed Likwata. Ce dernier a précisé que les dix blessés avaient été évacués à l'hôpital national Muhimbili, à Dar es Salaam, toujours selon Mwananchi. Dans la nuit de vendredi à samedi, une autre collision entre un car de transport en commun et un camion avait fait six morts dans la région d'Iringa, dans le sud du pays. Les accidents de la route en Tanzanie sont courants, souvent dus aux excès de vitesse, à la surcharge des véhicules, au mauvais état des routes et des véhicules mais aussi au laxisme de la police en charge de la sécurité routière. (Belga)