Taxes américaines: la Chine ripostera dès le 6 juillet

(Belga) La Chine a concrétisé samedi ses mesures de rétorsion dans le différend commercial qui l'oppose aux Etats-Unis. Tous deux ont en effet annoncé des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars de leurs importations respectives. Pékin a précisé que 34 milliards de produits américains dont des produits agricoles, des voitures et des produits marins, seront ainsi taxés dès le 6 juillet. Des droits des douane sur 114 autres produits devraient suivre ultérieurement.

Les nouvelles taxes américaines, décidées pour compenser cette fois le vol de la propriété intellectuelle et de technologies américaines, seront imposées sur des marchandises "contenant des technologies très importantes sur le plan industriel" mais elles épargneront des produits populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Le 19 mai, les deux pays avaient pourtant annoncé un accord de principe pour réduire de manière substantielle le déficit des Etats-Unis avec la Chine et avaient suspendu leurs menaces de mesures punitives respectives. Vendredi, Pékin a annoncé qu'elle allait invalider ces accords. Et si Washington annonce d'autres droits de douane, comme il l'a menacé, le gouvernement chinois prévoit de prendre "d'autres mesures", rappporte l'agence de presse chinoise Xinhua. Dans le détail, 34 milliards d'importations chinoises, concernant 818 produits, seront taxées à partir du 6 juillet. Les experts craignent des conséquences graves pour l'économie mondiale si une spirale surgit dans laquelle les barrières commerciales mutuelles sont levées. Donald Trump a déjà imposé des droits de douane revus à la hausse pour l'acier et l'aluminium provenant de l'Union européenne, du Canada et du Mexique. (Belga)