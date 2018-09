Ted Turner, qui a révolutionné le monde des médias aux Etats-Unis, révèle souffrir de démence: "Je ne peux pas me souvenir de ce nom"

Le magnat des médias américain Ted Turner, fondateur de la chaîne CNN, a révélé souffrir de la démence à corps de Lewy, une maladie neurodégénérative, dans une interview qui sera diffusée dimanche.

La démence à corps de Lewy provoque de violents changements d'humeur et des hallucinations, caractéristiques partagées avec les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Lors de l'interview, diffusée par la chaine CBS, Ted Turner, 79 ans, peine à se souvenir du nom de sa maladie. "C'est un cas léger de ce qu'on a quand on a Alzheimer. Ca y ressemble mais c'est moins grave, Alzheimer c'est fatal", a-t-il expliqué, selon des extraits publiés avant la diffusion de l'interview. "Dieu merci, je n'ai pas ça. Mais j'ai... je ne peux pas me souvenir le nom".

La démence à corps de Lewy touche 1,5 million d'Américains. L'acteur Robin Williams en souffrait avant de se suicider en 2014. Les principaux symptômes de la maladie sont la fatigue et la perte de mémoire, a expliqué Ted Turner lors de l'interview. L'ancien mari de Jane Fonda a lancé en 1980 CNN, la première chaîne d'info en continu, révolutionnant ainsi le monde des médias.