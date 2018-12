Téhéran appelle l'Occident à cesser ses "absurdités hypocrites" sur les missiles iraniens

(Belga) L'Iran a appelé jeudi les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne à cesser "leurs absurdités hypocrites" sur la question des missiles iraniens, contre lesquelles Washington demande des mesures punitives à l'ONU.

"Les États-Unis et leurs alliés devraient cesser leurs absurdités hypocrites sur les missiles de l'Iran", écrit le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter. "Les faits parlent d'eux-mêmes. Ce sont eux [Paris, Londres et Washington, NDLR] qui vendent des centaines de milliards de dollars d'armes pour massacrer les Yéménites", ajoute M. Zarif, faisant référence à la guerre que mène l'Arabie saoudite au Yémen. M. Zarif publie également un diagramme sur les "exportations d'armes à l'Arabie saoudite de 2013 à 2017". Le diagramme, qui reprend des chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), indique que sur cette période, les États-Unis ont représenté 61% des ventes d'armes à Ryad, le Royaume-Uni 23% et la France 4%. Selon un rapport du SIPRI publié en mars, l'Arabie saoudite a été le deuxième plus gros importateur d'armes au monde après l'Inde et a absorbé 10% des ventes mondiales d'armement entre 2013 et 2017. Mercredi, les États-Unis ont exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures punitives contre l'Iran afin de limiter son programme de missiles balistiques qui menace selon eux le Moyen-Orient et au-delà. La veille, l'Iran avait confirmé avoir mené récemment un test de missile, et redit sa volonté de ne pas renoncer à ses activités balistiques condamnées par les Occidentaux. Paris et Londres, qui avaient exprimé plus tôt leur préoccupation face à un tir que les deux capitales avaient qualifié de "provocation", ont appelé à un dialogue avec Téhéran sur la question des missiles plutôt qu'aux sanctions demandées par les États-Unis. La question des missiles balistiques iraniens empoisonne les relations entre la République islamique et les Occidentaux depuis des années. La résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle l'Iran à "ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des charges nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques". Téhéran, affirme n'avoir aucune intention de se doter de l'arme atomique, que ses programmes de développement de missiles sont purement défensifs, et par conséquent conformes à cette résolution. La 2231 a endossé l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 dont les Etats-Unis ont décidé de sortir unilatéralement en mai. (Belga)